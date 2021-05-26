Meksika'da belediye başkan adayı öldürüldü

Meksika'da yerel seçimler öncesinde bir aday kampanya etkinliği sırasında vurularak öldürüldü. Facebook'ta canlı yayına girdikten hemen sonra öldürülen aday Haziran seçimleri öncesinde bir dizi siyasetçi cinayetinin en son kurbanı oldu.

Belediye seçimlerinde aday olan Alma Barragán Salı günü öğleden sonra Meksika'nın merkezi Guanajuato eyaletindeki Moroleón kasabasında bir seçim etkinliği sırasında vurularak öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre, Barragán'ın miting düzenlediği noktaya bir grup silahlı adam geldi ve ateş açtı. Saldırıda iki kişi de yaralandı.

Saldırıdan kısa bir süre önce Barragán Facebook sayfasında canlı yayına girerek izleyicilere nerede olduğunu söyleyip yerel sakinleri kendisine katılmaya davet etti.

Barragán, muhalefetteki Yurttaş Hareketi'nin (Movimiento Ciudadano) belediye başkanı adayıydı. Meksika'da 6 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Yurttaş Hareketi'nden bir başka aday olan Abel Murrieta, kuzeybatı Cajeme belediyesinde işlek bir caddede bildiri dağıtırken vurularak öldürüldü.

Eylül ayında seçim çalışmalarının başlamasından bu yana, 80'den fazla aday öldürüldü. Bunların çoğu vurularak öldürülürken 60'tan fazla belediye başkanı adayının mafyatik örgütlerden kaynaklanan şiddet olaylarından dolayı Meksika genelinde kampanyadan çekildiği bildiriliyor.