Meksika'da aynı anda kaybolan 43 öğrenci için protesto: 'Bizimle alay etmeyin'

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki bir okulda eğitimlerine devam eden 43 öğrenci, 2014 yılında nedeni halen tam olarak bilinmeyen sebeplerle alıkonularak kaybedildiler. Meksika'nın başkenti Mexico City'de dün bir araya gelen öğrencilerin ebeveynleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve binlerce kişi yürüyüş düzenleyerek, sorumluların bulunması ve cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un seçilmeden önce olayı aydınlatacağı yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, hükümetin acilen olayın sorumluların cezalandırılması için harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

'Belki de insanlar ona güvensin diye söz verdi'

Reuters'in haberinde, davaya bakan eski başsavcı Jesus Murillo Karam'ın davayla ilişkin olarak tutuklanması, ebeveynlerde ve kamuoyunda olayın aydınlatılması için umut oluşturduğu belirtildi. Ancak daha sonra yargının davayı askıya alması ve Murillo dahil birçok şüphelinin tutuklamasını iptal etmesi sebebiyle halk olaya tepki gösterdi. Öğrencilerin kaybolmasının 8. yıl dönümünde başkent Mexico City'de protesto gösterisi düzenleme kararı alındı.

Kayıp öğrencilerden birinin annesi olan Blanca Nava verdiği demeçte, "Doğrusu, artık bizimle alay ediyorlar gibi geliyor. Sayın Başkan Obrador, gerçeği istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir kayıp öğrencinin babası Emiliano Navarrete, "Hükümet hatalı. Başkan bu davayı ele alacağına söz vermişti, ama belki de bu sadece halkla ilişkiler çalışmasıdır. Belki de insanlar ona güvensin diyeydi" dedi.

Delillerin yok edildiği ortaya çıktı

Meksika'da geçtiğimiz ay Reforma gazetesi tarafından yayımlanan raporda, öğrencilerin kaybolması olayında delillerin yok edildiği, eski başsavcı Murillo'nun soruşturmasının hatalarla dolu olduğu, olayın örtbas edilmesi için hükümet görevlilerin çalışmalar yaptığı bildirilmişti.

43 öğrencinin kaybolduğu olayda, bugüne kadar sadece 3 öğrencinin cesedine ulaşılabildi. Gazetenin raporu yayımlamasının ardından başlayan protestolarda geçen hafta, Mexico City'deki bir askeri üssün girişinde çatışmalar yaşanmıştı.