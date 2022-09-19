Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: En az 1 ölü

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.05’te Michoacan eyaleti açıklarında Büyük Okyanus’ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin merkez üssünün Michoacan eyaletinde yer alan Coalcoman şehrinin 63 kilometre güneyi olduğu aktarıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7,6 olarak ölçtü.

Başkentte sirenler yükseldi

Deprem Michoacan eyaletinin yanı sıra çevresinde yer alan Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos eyaletlerinde ve başkent Mexico City’de hissedildi. Mexico City’de güçlü bir sarsıntı hissedilirken, deprem alarmları devreye girdi.

Yaşanan deprem ülke genelinde bugün düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı’ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Colima eyaletindeki liman kasabası Manzanillo'da bir alışveriş merkezindeki duvarın çökmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Depremin merkez üssü olan Michoacan'ın Coalcoman şehrinde bazı binaların hasar gördüğü belirtilirken henüz herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.