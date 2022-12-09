Meksika Devlet Başkanı Obrador, Castillo'nun sığınma talebinde bulunduğunu söyledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kongre'yi feshettiğini açıklayan ve açıklamasının ardından Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alınan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ülkesine sığınma talebinde bulunduğunu belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, Castillo'nun kendisini arayarak sığınma isteğini ilettiğini dile getirerek, "Sığınma geleneğimize uygun olarak büyükelçiliğin açılması için talimat verdim ancak kısa süre sonra polis ve vatandaşlar büyükelçiliğin etrafını sardı. Sanırım onu gözaltına aldıklarında dışarı bile çıkamadı" ifadesini kullandı.

Obrador, konuya ilişkin konuşmasına şöyle devam etti:

"Olanlardan dolayı çok üzgünüz çünkü yasal ve meşru şekilde kazandığı başkanlığından bu yana sürekli olarak çatışmaya ve zorbalığa maruz kaldı. Hasımları, yani bu ülkenin politik ekonomik elitleri, yöneteni kabul etmedi..

Bunlar yumuşak darbelerdir, artık askeri müdahale değil, oligarklar tarafından yönetilen enformasyon medyasının kontrolündedir. Yasal olarak oluşturulmuş otoritelerdir."

Öte yandan, Pasifik İttifakı zirvesine katılmak üzere 15 Aralık'ta Peru'ya gitmesi beklen Obrador'un geziyi iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.