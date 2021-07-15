Meksika, depremde çöken okula onay veren uzmana 208 yıl hapis cezası verildi

Meksika'da bir yargıç 2017 depreminde 26 kişinin ölümüne neden olan okulun çöküşü üzerine kusurlu tadilat çalışmasına imza atan inşaat uzmanını 208 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Meksika'nın hukuk sisteminin ömür boyu hapis cezasına izin vermemesine ve cezaları 60 yılla sınırlamasına rağmen, söz konusu caza 19 Eylül 2017'deki 7.1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak verilen en uzun ceza oldu.

Tadilat çalışmalarının "sorumlu müdürü" Juan Mario Velarde, toplam 26 cinayetten hüküm giydi. Juan Mario Velarde, inşaat şantiyelerinde güvenlik ve standartları denetlemekten sorumlu olan özel uzmandı.

2020'de başkent Ciudad de México'da çöken ve 19 çocukve yedi yetişkinin ölümüne neden olan özel ilkokulun sahibi ve müdürü insan öldürme suçlamalarından ötürü 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.