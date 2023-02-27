Meksika Cumhurbaşkanı, 'peri fotoğrafı' paylaştı

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sosyal medya hesaplarında, Maya mitolojisinde bir orman ruhu olduğunu iddia ettiği şeyin fotoğrafını yayınladı.

López Obrador, peri olduğunu iddia ettiği şeyin fotoğrafını "Maya Treni çalışmalarındaki denetimimizden iki fotoğraf paylaşıyorum: biri bir makinist tarafından üç gün önce çekilmiş, görünüşe göre bir Alux; bir diğeri, Diego Prieto tarafından Ek Balam'daki İspanyol dönemi öncesi muhteşem bir heykel. Her şey mistik." notuyla paylaştı. Fotoğrafı paylaşan López Obrador Meksika'nın yerel inançlarına dönük hayranlığıyla biliniyor.

Geleneksel Maya inancına göre, "Alux", ormanlarda ve tarlalarda yaşayan ve insanların eşyalarını saklamak gibi oyunlar oynamaya eğilimli küçük, haylaz yaratıklardır. Bazı insanlar onların kendilerine musaallat olmaması için küçük hediyeler bırakır.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

Resimde 'peri' olduğu iddia edilen şeyin 'saçları' ve 'elleri' gibi gözüken dallar ve ve figürün 'gözlerini' oluşturan parlak noktalar görünüyor.

Öte yandan fotoğrafın kurgu olduğu anlaşılırken, kaynağının Meksika Cumhurbaşkanı López Obrador'un iddia ettiği gibi birkaç gün önce Meksikalı bir mühendis değil, 2 yıl sosyal medyada paylaşılan görseller olduğu belli oldu.

Aynı görsel, 2021'de de Meksika genelinde sosyal medyada paylaşılmıştı.

AMLO'nun paylaşım yaparken şaka yapmıyor gibi gözükmesi ise, kendisinin biri tarafından şakaya maruz bırakıldığı yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Paylaşımın ardından sosyal medyada insanlar López Obrador'la alay etmeye başlarken, Meksika Cumhurbaşkanı'nın paylaşımını silmediği görüldü.