Meksika: 3 ayda 10 gazeteci öldürüldü

Meksika’da son 3 ay içinde 10 gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki savcılık yetkililerinin yaptığı açıklamada, tehditler aldığını bildiren Monitor Michoacan Noticias haber sitesinin direktörü Armando Linares'in 2022'de Meksika'da öldürülen 10. gazeteci ölümü olduğu doğrulandı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Armando Linares’in Zitacuaro kasabasındaki "özel bir evde öğleden sonra" tabancayla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Öldürülen gazetecinin cesedinde çok sayıda kurşunun olduğu da açıklandı.

Gazeteci Armando Linares'in birkaç gün önce öldürülen meslektaşlarından önce öldürüldüğü de ifade edildi.

Organize suç örgütleri tehdit ediyordu

Meksikalı gazeteci Armando Linares’in ekibinin aktardığı bilgilere göre, eski bir Zitacuaro bölge savcısı da dahil olmak üzere, yolsuzluğu ifşa ettiği için organize suç gruplarından ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

Daha yakın zamanlarda, öldürülen gazeteci federal yetkililerin tehditler hakkında bilgilendirildiğini ve kendisinin ve ekibinin kolluk kuvvetlerinin yanıt vermesini beklediklerini bildirmişti.

Öldürülen gazetecilerin genellikle uyuşturucu araştırmaları ve yolsuzluk araştırmaları ve suç örgütü araştırmaları yapan gazeteciler olduğunun altı çizildi.

145 gazeteci öldürüldü

Açıklanan verilere göre 2022 yılının başlamasından bu yana Meksika'da on gazetecinin öldürüldüğü söylendi. İnsan hakları örgütü ise, ülkede 2000 ile 2021 yılları arasında kayda geçen 145'ten fazla gazetecinin öldürüldüğü açıkladı.

Meksika’da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre ise 2000’den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 150’yi geçtiği ifade edildi.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un döneminde, 2018’de devlet başkanlığına gelmesinden bugüne kadar ise 47 gazeteci ve 68 insan hakları aktivistinin öldürüldüğü bildirildi.

Bu yıl öldürülenlerden en az üçünün, gazetecileri ve insan hakları çalışanlarını korumak için yılda 23 milyon dolar (338 milyon 600 bin Türk lirası) harcayan federal bir programa kaydolduğu veya bu programla temas halinde olduğu bildiriliyor.