Mekke Ulu Cami'de bir kişi 'imama yaklaştığı' için gözaltına alındı

Mekke ve Medine yetkililerinin resmi açıklamasına göre Suudi polisi, Ulu Cami imamının Cuma hutbesini verdiği platforma "yaklaşma girişiminde" bulunmasının ardından elinde silah bulunduğu öne sürülen bir adamı gözaltına aldı.

Haramain Şerifain Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Bugün erken saatlerde, Şeyh Balila hutbe verirken İhram [hacı kıyafetli] bir adam Mekke'deki Mescid-i Haram'ın minberine [imamın vaaz kürsüsüne] girmeye çalıştı. Adam çevre halkı tarafından durduruldu. Güvenlik Görevlileri hemen gözaltına aldı."

Açıklamaya göre Ulu Cami'nin vaazının canlı olarak yayınlanması dolayısıyla olay milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Bölge polisi daha sonra gözaltına alınan kişinin aleyhindeki yasal işlemlerin başlatıldığını belirten bir açıklama yaptı.