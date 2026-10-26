Mekke İttifakı’nın İran görüşmesinden tek cümlelik sonuç bildirisi: ‘Görüşmelere devam’ kararı

İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki toplantı sona erdi.

AA’ya göre dörtlü toplantıda “bölgesel güvenlik, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan’daki gelişmeler” ele alındı.

Toplantının ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildiride, bölgede barış ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelere devam etme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye’yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan’ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan’ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil etti.

İran’ın Press TV kanalında İngilizcesi paylaşılan sonuç bildirisi şöyle:

Dört bölge ülkesinin ilk toplantısı bugün, 26 Ekim 2026 tarihinde Tahran'da gerçekleştirildi. Toplantıya İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ekselansları General Muhsin Rızai ev sahipliği yaptı. Toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Majesteleri, Pakistan Genelkurmay ve Savunma Kuvvetleri Başkanı Mareşal Asım Münir Ekselansları ve Türk İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ekselansları katıldı. Katılımcılar, bölgede barış ve güvenlik de dahil olmak üzere dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldılar."

Pezeşkiyan'dan açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkent Tahran’da, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

AA'nın aktardığı açıklamaya göre görüşmede Pezeşkiyan “İslam ülkeleri ortak kapasitelerinden faydalanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabilir. İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, bölgedeki işbirliğinin derinleştirilmesi noktasında ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, “İran, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ve ortak kapasitelerden yararlanma yönündeki adımları ve bölgede birlik, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmeyi sağlayacak her türlü mutabakatı desteklemektedir” diye konuştu.

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