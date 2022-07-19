Mehmet Topal 'artık tamam' dedi

Kariyerinde en son Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki Mehmet Topal aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Futbol kariyeri başarılarla dolu, rekorların adamı Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırdı. Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, rekorlarla veda etti.

Kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi, 38 gol ve 33 asiste imza attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 farklı takımla sahaya çıktı

Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan başarılı futbolcu, dalya dediği Avrupa kupalarında 2 farklı rekoru eline geçirdi. Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı.

Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Türk

Avrupa kupalarında 104 maça çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Mehmet Topal müthiş bir kariyere imza attı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Mehmet Topal'ı 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

