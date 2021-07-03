Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu şirketten açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu medikal firmasına büyük miktarda ihaleler verildiği iddiası sonrası RD GLOBAL-INVAMED adlı şirketten açıklama geldi.

"Şirketlerimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında basında çıkan haberler ve sosyal medyada ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışı ve kötü niyetli olup şirketimizin kişilik haklarını ağır biçimde ihlal eden tüm bu girişimler hakkında gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" denilen açıklamada, Mehmet Soylu'ya ilişkin ise şu ifade kullanıldı:

"RD GLOBAL Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Soylu, 2021 yılının Nisan ayında Yönetim Kurulu üyeliği görevinden sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiğini bildirmiş; istifası kabul edilmemiştir. Fakat sağlık problemlerinin devam etmesiyle, 28.05.2021 tarihinde tekrar istifasını sunmuş ve bu talebi kabul edilmek durumunda kalınmıştır. Her ne olursa olsun şirketlerimiz, hastalarımıza şifa olmaya ve dünya sağlığı için üretmeye devam edecektir. Sağlığa gönül verenlere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."