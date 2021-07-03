Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu şirketten açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu medikal firmasına büyük miktarda ihaleler verildiği iddiası sonrası RD GLOBAL-INVAMED adlı şirketten açıklama geldi.
"Şirketlerimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında basında çıkan haberler ve sosyal medyada ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışı ve kötü niyetli olup şirketimizin kişilik haklarını ağır biçimde ihlal eden tüm bu girişimler hakkında gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" denilen açıklamada, Mehmet Soylu'ya ilişkin ise şu ifade kullanıldı: