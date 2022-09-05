Mehmet Ocaktan: İstediğinizi 'hain' ilan edip gönlünüzce yargılayabilirsiniz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, seçimlere 10 ay kala yolsuzluk ve rüşvet iddialarının havada uçuştuğunu, yargının toplumun beklentilerini göstermediğini söyleyerek, "Epey bir süredir topluma hakim olan yolsuzluk algısı konusunda, AKP’nin şu ana kadar duyarlı bir tavır aldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. İddiaların gizlenemez boyutlara ulaşması, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da rahatsız eder hale gelmiş olmalı ki iddialarda adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı" diye yazdı.

Ocaktan, "Bilindiği gibi Sedat Peker’in iddiaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etmişti. Şimdi herkesin merak ettiği mesele şu; acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan çürüme ve yozlaşmayı dikkate alarak güçlü bir arınma adımı atabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuvvetler birliğine dayandığını ve yolsuzluk iddialarına muhatap olanlardan hesap sorulamadığının altını çizen Ocaktan, "Eğer gerçekten ‘hukukun üstünlüğü’nün hakim olduğu bir sistem talep edilseydi, dünyada bir eşi-benzeri daha bulunmayan ve Türkiye’yi otoriter ülkeler ligine terfi (!) ettiren bu alaturka sisteme mahkum edilmezdi.

Nasıl olsa sistem tıkır tıkır işliyor, yasama da, yargı da elinizde istediğinizi susturabilir, ‘hain’ ilan edebilir ve gönlünüzce yargılayabilirsiniz, kim size gözünüzün üstünde kaşınız var diyebilir ki…" dedi.