Mehmet Metiner'den 'Namaz kılmayan öldürülebilir' diyen ilahiyatçıya: Zor ve baskı sadece ikiyüzlülerin sayısını çoğaltır

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, ilahiyatçı Ebubekir Sifil’in "Adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir" sözlerine tepki gösterdi; "Zor ve baskı sadece ikiyüzlülerin sayısını çoğaltır" dedi.

İmanın gönül işi olduğunu ifade eden Metiner, “Gönülden benimsenmemiş hiçbir inancın kıymeti harbiyesi yoktur. Zor ve baskı karşısında dilinizle ikrar ettiğiniz şey ne size bir şey kazandırır ne de size zorbalıkla ve baskıyla hükmedenlere. Zor ve baskı sadece ve yalnızca münafıkların, yani ikiyüzlülerin sayısını çoğaltır. Marifet, münafıkların sayısı çoğaltmak değildir. Marifet, herkesin gönlündekini diliyle korkusuzca ikrar edebileceği özgürlükçü bir ortamı oluşturmaktır. Değilse imtihanın sırrı da anlamı da ortadan kalkar.” düşüncesini dile getirdi.

Tercihin olmadığı yerde imtihanın da olmayacağını yazan Metiner, “Silah zoruyla, baskı ve korkutmayla insanları hizaya soktuğunuzda siz gerçekte imtihanının sırrını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz." diye yazdı.