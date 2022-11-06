Mehmet Metiner'den AKP'ye tepki: Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, AKP tarafından hazırlanan 'başörtüsüne' yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif için MHP, CHP, HDP ve İYİP'i ziyaret etmişti.

AKP'nin 'terör örgütü' olarak nitelendirdiği HDP'yi ziyaret etmesinin ardından eski AKP milletvekili ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den tepki geldi.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu durum hakkında "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" ifadelerini kullanan Metiner, duruma dair bir açıklamada daha bulundu.

Metiner'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bir gereği ise, o vakit HDP’yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog-işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu? Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?"