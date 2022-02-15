Mehmet Metiner zirveyi değerlendirdi: O kadar çok hayıflanıyorum ki...

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Bir fotoğraf sadece bir fotoğraf değildir…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinin ardından yapılan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” açıklamasını değerlendirdi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren Metiner, "Bazı arkadaşlarımız adına o kadar çok hayıflanıyorum ki. Dava diye yola çıkanların davasına bakın hele! Geldiğiniz nokta bu mu olmalıydı?” dedi.
Metiner şunları yazdı: