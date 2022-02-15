Mehmet Metiner zirveyi değerlendirdi: O kadar çok hayıflanıyorum ki...

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Bir fotoğraf sadece bir fotoğraf değildir…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinin ardından yapılan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” açıklamasını değerlendirdi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren Metiner, "Bazı arkadaşlarımız adına o kadar çok hayıflanıyorum ki. Dava diye yola çıkanların davasına bakın hele! Geldiğiniz nokta bu mu olmalıydı?” dedi.

Metiner şunları yazdı:

"Suçlu ilân edilmiş: Keyfiliğe dayalı tek kişi yönetimi. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Her sorunun kaynağı bu verili sistem. Peki çözüm ne? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. O nerede? Henüz ortada yok. 28’inde dünyayı teşrif buyuracak. Türkiye sahnesinde her derdin devası yeni bir sistem olarak boy gösterecek.

Onlara mı kızayım kendimize mi bilemedim. Hep en tepelere taşıdıklarımızdan gördük her ne gördüysek işte! Gerekli dersi çıkarabildik mi? Emin değilim. O partilerden birinin merkez yöneticilerinden birçoğu hakkında, hele hele o birisi halkında vaktinde yaptığımız uyarıların nasıl geçiştirildiğini hatırladığımda öfkem kabarıyor, yüreğim daralıyor. O isimlerin sanki gerekli uyarıları yapmamışız gibi en tepelere doğru çıkartıldığını gördüğümüzde duyduğumuz üzüntüyü yeri gelmişken tarihe not düşmek adına paylaşmak isterim. Evet, vaktidir. Onlardan birinin ekranlarda Reis’e ve partiye saydırdığını gördükçe ondan ziyade o günlerde ona sahip çıkıp onu partimizde merkez yöneticiliği katına taşıyanlara hayıflanıyorum. Reis’e en güvenilmez isimleri empoze edenlerin hiçbir özeleştiride bulunmamaları, korkarım ki yeni dönemdeki seçicilik konusunda da ciddi sorunlarla karşı karşıya getirecek bizi. Biliyorum bu hasbi ve harbi uyarımız/eleştirimiz o birilerinin hoşuna hiç gitmeyecektir. Bizim için hakkın hatırı âlîdir. Davamız kazansın da varsın biz söz dinlemeyen kötü adam olarak bilinelim. Vaktinde o söz dinler görünen ve el pençe divan durarak birilerinin takdirine ve taltifine mazhar olanların bugün kimlerle nasıl yan yana durup liderimize ve partimize kaybettirmek için çalıştıklarını umarım görürler de kendi paylarına düşeni de alırlar.

Şunu merak ediyorum: Hangi ara karşılarında el pençe divan durdukları Reis’e bu kadar kin biriktirdiler? Son genel ve yerel seçimlerde pek çoğu AK Parti’den ya milletvekili ya da belediye başkanı olmak için başvuruda bulunan o arkadaşlar nasıl oldu da bugün kalkıp Reis’i Kemal Bey’den bin beter bir üslupla suçlama noktasına geldiler? Reis’i devirmek için yol arkadaşlığı yaptıklarına baktığımda, yani o fotoğrafa baktığımda bazı arkadaşlarımız adına o kadar çok hayıflanıyorum ki. Dava diye yola çıkanların davasına bakın hele! Geldiğiniz nokta bu mu olmalıydı?"