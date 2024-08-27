Mehmet Cengiz 'Halk kıçını kaldırıp çalışsın' dedi, TKP tepki gösterdi

Devletten en çok ihale alan şirketlerin başında gelen, yaptığı doğa katliamlarıyla gündemden düşmeyen Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz, İş Bankası'nın 100. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinde kendisine yönelik özellikle sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere küfürle yanıt verdi.

17-25 Aralık sürecinde “Milletin a…. koyacağız” diye küfreden Mehmet Cengiz, bu sefer de yurttaşa "Biraz kıçını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.

“Onlara ben şöyle söylüyorum; Bütün zekamı, enerjimi insanlar için kullanmaya devam ediyorum. Benim yaptığım işlerden biraz örnek alsınlar, biraz kıçını kaldırsınlar yaptığım işleri görsünler” diyen Cengiz şöyle devam etti:

“Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla olmaz bu iş, çalışarak olur. Onlar da çalışsın. Sosyal medyada bana atılan taşları ben insanlara ekmek olarak veriyorum. Onlar taş atmaya devam etsinler ama zahmet edip de yaptığım işlere baksınlar. Utanırlar, utanma duyguları varsa. O kadar söylüyorum...”

TKP: Devletleştireceğiz

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cengiz’in sözlerine yanıt verdi. TKP’den yapılan açıklamada, “devletleştireceğiz” denildi.

TKP’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Yatırım yapıp zekasını insanların lehine kullanıyormuş, yurttaşlarımız da kıçını kaldırıp çok çalışmalı ve kendisini takdir etmeliymiş. Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz böyle demiş. Bu holding sahibi patron, parçası olduğu sınıfla birlikte hem halkı soyuyor hem de canı sıkıldıkça aşağılayıp küfrediyor. Holdinglerin kapısına bunun için dayanmıştık. Ne soygunlarına ne de küfürlerine tahammül edeceğiz, derhal devletleştireceğiz.”

Yatırım yapıp zekasını insanların lehine kullanıyormuş, yurttaşlarımız da kıçını kaldırıp çok çalışmalı ve kendisini takdir etmeliymiş. Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz böyle demiş. Bu holding sahibi patron, parçası olduğu sınıfla birlikte hem halkı soyuyor hem de canı… https://t.co/z6prJ8H6Pq — TKP (@tkpninsesi) August 27, 2024

TKP MK Üyesi Alpaslan Savaş da bir paylaşım yaparak Cengiz'e yanıt verdi. Savaş, "Holdinglerin kapısına bunun için dayanıyoruz işte. Tahammül etmeyeceğiz, hepsini devletleştireceğiz..." dedi.

Holdinglerin kapısına bunun için dayanıyoruz işte. Tahammül etmeyeceğiz, hepsini devletleştireceğiz... https://t.co/BUCl205rxv pic.twitter.com/zNGmA6SNjY — Alpaslan Savaş (@alpaslan_savas) August 27, 2024

'İş beğenmiyor' dediği emekçilere sadaka gibi zammı reva görmüştü

2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding’e satılan ve Türkiye’nin birincil alüminyum üreticisi olan metal fabrikası Seydişehir Alüminyum’da işçiler iki ay önce hakları için iş bırakmıştı.

Patronun yüzde 55’lik zam önerisini kabul etmeyen işçiler, "Sadaka değil, hakkımızı isteriz" sloganıyla yönetimi istifaya çağırmıştı.

İşçiler ilçe merkezinde yürüyüşe geçerek fabrikadaki yetkili sendika Öz Çelik-İş'i Seydişehir Şubesi önünde protesto etmişti.

Daha sonra sendika işçilerin taleplerini gözardı ederek işverenle masaya oturdu, yüzde 62'lik zam oranında anlaştı. İşçilerin talebi yüzde 100 zamdı.

Alınan zammın işçi başına 1000 liraya tekabül ettiğini belirten sendika yönetimi, bu tutarı yetersiz bulan işçilere temmuz ayındaki asgari ücretin durumuna göre zam yapılabileceğini söyledi. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 2024'de ek zam olmayacağını duyurmuş, Merkez Bankası'nın da tahminlerini buna göre yaptığı görülmüştü.

Cengiz'in bulamadığı işçiler nerede?

Mehmet Cengiz'in "çalışacak adam bulamıyoruz" dediği Türkiye'de güncel geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24,5. Üstelik asgari ücrete yeni bir zammın yapılmayacağı yılın ikinci yarısında ekonomide çarkların hız keseceği ve işsizliğin daha da artacağı öngörülüyor.

Türkiye, yüzde 49 ile OECD ülkeleri arasında en düşük istihdam oranına sahip ülke konumunda. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı 2023'te yüzde 34,1 olarak gerçekleşti. Yani çalışabilir her 10 kişiden sadece 3'ü kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabildi.