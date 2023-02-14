Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin Ankara’daki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bir haftadır Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunan Gültekin dün Ankara’ya dönmüştü. Mehmet Bedri Gültekin’in cenazesi, yarın (15 Şubat 2021 Çarşamba) Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyüne gönderilerek 16 Şubat Perşembe günü toprağa verilecek" denildi.