Mehmet Barlas'tan 'idam' itirazı: 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'

AKP'li yazar Mehmet Barlas, orman yangınları nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği idam cezasına ilişkin olarak, "Orman yangını vesilesiyle veya herhangi şekilde idamı yeniden tartışmak ve bunu özlemek ayıptır, insanlığa aykırıdır" dedi.

Barlas, "20. yüzyılın ikinci yarısında bir Başbakan ve iki bakanın idam edildiği bir ülkede orman yangınları dolayısıyla olsa da idam cezalarının tartışılması garip oluyor. Aslında Türkiye'nin idama alışmış bir tarihi var. Hatta suikastlerin seçimin yerine geçtiği dönemleri bile yaşadık" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, yazısında şunları kaydetti: Osmanlı döneminde öldürülen padişahlar olduğunu, Cumhuriyet döneminin de idamlarla dolu olduğunu savunan Barlas şunları kaydetti:

"Kısacası bizim idamı artık aklımızdan çıkarmamız lazım. Geçenlerde çok eğitimli aklına çok güvendiğim birisine Adnan Menderes'in idamını sordum. Şöyle cevap verdi: Madem ezanı Arapça okutmaya başlattı iyi ki idam edildi. Bir askeri darbe döneminde de gençler idam edilirken darbenin lideri 'bunları asmayalım da besleyelim mi' diyordu. Özetlersek orman yangını vesilesiyle veya herhangi şekilde idamı yeniden tartışmak ve bunu özlemek ayıptır, insanlığa aykırıdır."