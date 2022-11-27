Mehmet Barlas: Kara harekâtı için hazırlıklar tamam, Erdoğan'ın emri bekleniyor

Suriye'ye yönelik kara harekatı hazırlıklarının tamamlandığını öne süren Sabah başyazarı Mehmet Barlas, harekat için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrinin beklendiğini iddia etti.

Haber Merkezi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Kara harekâtı için bütün hazırlıklar tamam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri bekleniyor" yorumunu yaptı.

Barlas'ın "Putin büyük savaşa hazırlanıyor" başlıklı yazısında yer alan ilgili kısım şöyle: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir kara harekâtına hazırlandığı artık herkesin bildiği bir sır. Suriye ve Irak'taki PKK unsurları, operasyonun hedefi olacak. Türkiye'nin sınırında ihtiyacı olan güvenlik şeridinin tamamlanması asıl amaç. Bugün Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Yani kara harekâtı için bütün hazırlıklar tamam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri bekleniyor."

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