Mehmet Barlas: Kara harekâtı için hazırlıklar tamam, Erdoğan'ın emri bekleniyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Kara harekâtı için bütün hazırlıklar tamam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri bekleniyor" yorumunu yaptı.

Barlas'ın "Putin büyük savaşa hazırlanıyor" başlıklı yazısında yer alan ilgili kısım şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir kara harekâtına hazırlandığı artık herkesin bildiği bir sır. Suriye ve Irak'taki PKK unsurları, operasyonun hedefi olacak. Türkiye'nin sınırında ihtiyacı olan güvenlik şeridinin tamamlanması asıl amaç. Bugün Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Yani kara harekâtı için bütün hazırlıklar tamam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri bekleniyor."