Mehmet Barlas: Deva Partisi ile HDP seçimlere birlikte girecek

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, HDP ile Deva Partisi'ne ilişkin ittifak iddiasında bulundu.

"Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne sahada HDP'liler destek veriyor" iddiasında bulunan Barlas, "Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu" ifadesini kullandı.