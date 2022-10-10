Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı

Balyoz Davası'nda yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Baransu'nun 13 yıl hapis ile cezalandırıldığı "Balyoz planı" davasını bozma kararı verdi. Daire, aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.
Verilen kararda dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.
Mehmet Baransu, hakkındaki diğer davalar nedeniyle cezaevinden çıkmayacak.