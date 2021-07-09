Mehmet Aydın'ın avukatı: Kaçmadı, geri dönmemek istedi sadece

Çiftlik Bank adlı ponzi tipi dolandırma şirketinin kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın’ın avukatı Fatih Kuş, dava dosyasındaki bilirkişi raporlarına itiraz edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinem Nazlı Demir'in haberine göre Kuş, "Zaten yurtdışına çıkarken buradaki işler farklı bir hal almamıştı. Yurtdışına 2018'in Ocak ayında çıkıyor ve kendisi yurtdışına çıktığında kendisi ile ilgili durumlar çıkmaya başlıyor. Sonra da dönmemeye karar veriyor. Durum kötüye gidiyor diye kaçmıyor. Geri dönmemek istiyor sadece." açıklamasını yaptı.

Aydın'ın avukatı Kuş, "Neden teslim olduğu ile ilgili birçok bilgi mevcut. Hangi bilgi doğru?" sorusunaysa "Neden teslim olduğu ile ilgili verilen bilgiler yanlış. Ailesi ile ilgili bir durum mevcut değil. Bu beyanlar nasıl yayıldı biz de bilmiyoruz. Zararları giderebileceğini düşündüğü için teslim olma kararı aldı ve teslim oldu" yanıtını verdi.

Aydın'ın söz verilen (!) ödemeleri nasıl yapmayı planladığı sorusuna cevap veren Kuş, "Dosyada gizlilik kararı kalktıktan sonra bu beyanlar ortaya çıkacak ve hepimiz rahatlamış olacağız" dedi. Dosyada tutuklanan tek sanığın Mehmet Aydın olduğunu ifade eden Kuş, "Fakat yargılandığı birden fazla dosya var. Diğer dosyalardan birinde yirmiye yakın sanık mevcut. Diğer sanıklar eklenir mi ve dosyalar birleşir mi bilmiyoruz, bu savcının kararı" ifadelerini kullandı.

"Bu dosyada sizin amacınız beraatına yönelik mi olacak?" sorusunaysa avukat şöyle cevap verdi:

"Evet öncelikle beraatı için çalışacağız. Sonrasında en az cezayı almasına yönelik uğraşacağız. Kendisi zaten aşamaları bir bir anlattı ve ifade etti. Bu amacın oluşup oluşmadığı henüz net değil, buna mahkeme karar verecek. Müvekkilimizin beyanları böyle bir amacının olmadığı yönünde. Dosyadaki beyanlara bakıldığında bu durumlar da ortaya çıkacaktır."

511 milyon lira toplandı

Geleneksel "ponzi şeması" şeklinde örgütlenen "Çiftlik Bank" adlı dolandırma projesinde 77 bin 843 kişi verdikleri paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatırıp sonrasında paralarını kaybettikten sonra dolandırıldıklarının "farkına varmıştı".

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 milyon 3 yüzbin lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşi Sıla Soysal Aydın hesabına aktarıldı.

Mehmet Aydın ilk etapta Uruguay'a kaçarken Sıla Soysal Aydın ise yargılandığı davadan beraat etmişti. Sıla Aydın, şirket adına eksik paraların yerine Bitcoin koyulduğunu söylemişti.

Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.