Mehmet Aydın'ın avukatı: Henüz ifade vermedi

Çiftlik Bank vurgununun sanığı Mehmet Aydın'ın avukatı Fatih Kuş, DHA'ya yaptığı açıklamada müvekkilinin ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı, henüz ifade vermediğini belirtti.

TRT Haber, İstanbul'a getirilen Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturulduğunu bildirmiş ve Aydın'ın ön görüşmedeki ilk ifadesinde "borçlarını ödeyeceğini, borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini" söylediğini aktarmıştı.

İstanbul'a getirilen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Avukatları Fatih Kuş, Şehmus Uluç ve Burcu Elüstü ise bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek Mehmet Aydın'la görüşme yaptılar.

DHA'nın haberine göre çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren avukat Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddiaları hakkında "Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız" dedi. Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ilişkin ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız" diyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.