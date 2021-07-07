Mehmet Aydın'a 322 milyonun akıbeti sorulmuş

Mehmet Aydın’a 3 yıllık firarda kendisine kimlerin nasıl yardım ettiği ve mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın nerede olduğu soruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın’a, ilk olarak “Mağdurların parasını ödeyecek misin?” sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs’ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa’da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın’dan, Uruguay ve Brezilya’daki irtibatlarının detayları soruldu. Sorulardan biri de “Ağabeyin Fatih Aydın nerede?” oldu. Bir diğer soru ise Aydın’ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın’a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.

Aydın'ın sorulara tek tek yanıt verdiği belirtilirken, bu yanıtlara ilişkin henüz bir bilgi ortaya çıkmış değil. Öte yandan dün Aydın'ın ifadesinin sürdüğü dakikalarda dosyaya ilişkin gizlilik kararı alınmıştı.