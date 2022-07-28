Mehmet Ali Çelebi: Bu yirmi başlıkta Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor

CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, oradan istifası sonrasında ise Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, 6'lı masaya hitaben 20 soru sormuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, etnik yurttaşlık, anadilde eğitim, yerel yönetimlere özerklik gibi başlıkların da bulunduğu bu sorulara yanıt alamadığını belirten Çelebi, "Görüşlerimi birileri alınacak diye belirlemem.Milli konularda taviz vermedim,vermem. Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin,milletimize görüş açıklayın!" dedi.