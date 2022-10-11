Mehmet Ali Çelebi AKP’ye geçti, tepkiler peş peşe geldi: İşte ilk tepkiler

CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ne geçen ve oradan da istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katıldığını açıkladı. Çelebi'nin açıklamasının ardından sosyal medyada peş peşe tepkiler geldi.

CHP Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından "Çocukken hiç topaç oynadınız mı ? topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı hala dönüyor son durağı sanmayın topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş "Bunu yapmaya hakkın yok Mehmet Ali Çelebi… 2018’de CHP Milletvekili olabilmen için oy verdim, sandıkta nöbet tuttum. YSK’nın önünde bekledim. CHP’den değil vekillikten de istifa etmeliydin. Bir daha vekil olabilmek için yaptığına değer mi? Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi!" tepkisini dile getirdi.

Erdal Aksünger "Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katılmış! Onur ve Haysiyetten geçiyorum, bir fazla RTÜK üyeliğine meze oldu" yorumunda bulundu.