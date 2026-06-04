Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddianame iade edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aralık 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Taner Çağlı’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından dosyayı savcılığa iade etti.

ANKA'nın haberine göre, avukatlar, dosyada bulunan gizlilik kararı nedeniyle iade gerekçesinin henüz öğrenilemediğini belirtti.

Ne olmuştu?

9 Aralık 2025'te uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, ertesi gün tutuklanmıştı. Ardından sürekli hale gelen uyuşturucu operasyonları başladı.

Mehmet Akif Ersoy’un "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli cinsel 4 saldırı (11 kez)", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Ersoy'un "örgüt lideri" olarak tanımlandığı iddianamede Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik "örgüt üyesi" olarak yer almıştı.

Habertürk, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Ersoy'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sulh ceza hakimliğine tutuklama istemiyle gönderdiği sevk yazısında Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma", "ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girmesine ortam sağlama" ve "cinsel ilişki karşılığında sektörel ve maddi menfaat sağladıkları" iddia edilmişti.

Savcılık, Ersoy'un bu suçları kendisiyle birlikte tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan ile fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde işledikleri kanaatine varmıştı.