Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşmanın tarihi belli oldu.

Ersoy ve diğer sanıklar, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından savcılığa iade edilmişti. Eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden düzenlenen iddianame geçen hafta kabul edildi.

Duruşmanın kapalı yapılmasını istediler

Yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan Ersoy’un avukatları, mahkemeye sundukları dilekçeyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.

Dilekçede, duruşmanın açık yapılması halinde “telafisi imkânsız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi” bulunduğu ileri sürüldü.

Talebe gerekçe olarak ayrıca kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliğinin korunması gösterildi. Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde duruşmalar basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirilecek.

286 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor

İddianamede Ersoy’un “suç örgütü kurma ve yönetme”, zincirleme biçimde 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılması istendi.

Ersoy hakkında toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede yer alan suçlamalar henüz hükme bağlanmadı.

Ersoy, kamuoyunda tanınan kişilere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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