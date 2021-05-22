Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, Kanal 42 Televizyonu’nda bazı açıklamalarda bulundu. Yalman, son günlerde çok konuşulan Mehmet Ağar ile ilgili "Beştepe’de ofisinin olduğu söyleniyor" iddiasını dile getirdi.
Yalman şunları söyledi:
Onur Küçükarslan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Besim Tokgöz
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'Mehmet Ağar'ın Beştepe'de ofisi var' iddiası
Saadet Partisi GİK üyesi Yalman, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ofisi olduğunu öne sürdü.
Haber Merkezi
Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, Kanal 42 Televizyonu’nda bazı açıklamalarda bulundu. Yalman, son günlerde çok konuşulan Mehmet Ağar ile ilgili "Beştepe’de ofisinin olduğu söyleniyor" iddiasını dile getirdi.
Yalman şunları söyledi: