'Mehmet Ağar'ın Beştepe'de ofisi var' iddiası

Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, Kanal 42 Televizyonu’nda bazı açıklamalarda bulundu. Yalman, son günlerde çok konuşulan Mehmet Ağar ile ilgili "Beştepe’de ofisinin olduğu söyleniyor" iddiasını dile getirdi.

Yalman şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli’nin sayın Cumhurbaşkanı hakkında söylediği laflara ben tahammül edemiyordum zamanında. Hâlâ da bunu kaldıramıyorum. Ama ne oldu da bu kadar ağır laflardan sonra bir araya gelindi? Bu sorunun cevabını bulamıyorum. Devlet Bahçeli’nin ve Doğu Perinçek’in hükümetin ve Tayyip Bey'in yanında yer almasını ve desteklemesinin hangi gerekçe olduğunu çok bilemiyorum.

Bir açıklama yapmak lazım. İktidarın nimetlerinden istifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının devletteki atamalar konusunda bile yer yer rahatsız olabileceği kanaatindeyim. Bu siyasi değil, şahsi düşünce. Elbetteki rahatsız olduğu taraflar var. Zaman zaman bilgiler geliyor, Doğu Perinçek’in, Devlet Bahçeli’nin -zaten olması normal iktidar ortağı görünümünde- hatta Mehmet Ağar Bey'in bile Beştepe’de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Değişik siyasi ortamlarda söyleniyor ve konuşuluyor bunlar. Zaman zaman basına da yansıyor."