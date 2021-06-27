Mehmet Ağar da Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullanmış

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kanat kod numaralı uçağı Mehmet Ağar ile oğlu Tolga Ağar’ın da kullandığını söyledi.

Bu uçağı daha öncesinde Süleyman Soylu’nun da özel uçağı gibi kullandığını belirten CHP’li Başarır, ‘’Kara para aklamadan suçlanan, Türkiye’de 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ama mahkemesi ertelenen Sezgin Baran Korkmaz’ın özel uçağını Süleyman Soylu’dan sonra Mehmet Ağar da kullanmış" dedi.

Başarır "Mehmet Ağar, bu uçağı 24 Ocak 2020’deki Elazığ Depremi’nden 4 gün sonra kullanarak İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ Havalimanı’na gitmiş. Bu havaalanına gidişinde ise, TC-YYA uçak kanat numarası ile Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK Holding uçağını kullanmış. Sanki ülkede bu uçaktan başka bir uçak kalmamış gibi devlet erkanına yakın çoğu kişi bu uçağı kullanmış. Mehmet Ağar, THY’nin tarifeli uçağına binemiyor mu? Baktığımız görsellerde, Elazığ Havaalanı ve akabinde çekilmiş olan görsellerde, Sezgin Baran Korkmaz adlı şahıs da bulunuyor. Bu şahıslar, Elazığ’a büyük depremden 4 gün sonra geliyor. Sanki devletten birisiymiş gibi, şu anda Avusturya’da cezaevinde olan Sezgin Baran Korkmaz da burada bulunuyor. Bu isimleri ise AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşılıyor. Devletin eski bir bakanı her iş adamının özel uçağına biniyor mu? Depremden geçen 4 gün içinde Elazığ’a başka uçan başka bir uçak bulamadı mı? İktidar partisinin bir milletvekili, neden bu adamı karşılıyor? Bu adamın özel uçağını neden herkes kullanıyor?’’ ifadelerini kullandı.

Kendisinin, Elazığ Depremi’nden bir gün sonra kara yoluyla Elazığ’a deprem bölgesine gittiğini belirten CHP’li Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ’da, 24 Ocak 2020 tarihinde canımız yandı. Biz de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak burada bulunduk. Ben, depremden 1 gün sonra kara yoluyla buraya geldim ve halkımıza destek olmaya çalıştım. Onlar ise kara para aklayan, sahtekar bir adamın özel uçağıyla, depremden 4 gün sonra bu bölgeye gelmişler. Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu bu aralar çok anlaşamıyor gibi gözükse de farklı tarihlerde de olsa aynı uçağa binmişler. Devlet erkanı, sürekli olarak bu uçağı kullanmış. Sezgin Baran Korkmaz’a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mallardan birisi de Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar’ın kullanmış olduğu TC-YYA kanat kod numaralı Bombardier tipi uçak. Namuslu bir savcı, tüm bu olayları soruşturmalı, araştırmalı. Uçağın, uçtuğu rotalar belli, bu uçak nerelere gitmiş, kimleri götürmüş, yurt dışında hangi amaçlarla kullanılmış hepsi belli. Buradaki durum artık Türkiye’nin itibarıdır. Bu olay bir Reza Zerrab olayına dönüşmeden bir an önce ilişkiler açığa çıkarılmalıdır."

Sözkonusu fotoğrafları Tolga Ağar da Twitter hesabından paylaşmıştı: