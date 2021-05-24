Medyada Zaytung farkı: 'Küçük' resmi gördüler

Genç çift, videoları ve o videoların yorumlandığı başka videoları izlemek dışında birbirlerine Sedat Peker taklidi yaparak da oldukça eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtirken, "İkimiz de bitcoin'den zararda olduğumuz için bu aralar biraz keyifsizdik. Onun üzerine de ilaç gibi geldi resmen. Misal bu ara en büyük eğlencemiz bitcoin her düştüğünde grafiğe bakıp aha gene Gayretullah'a dokunmuş demek. Bir de Her defasında gülüyoruz buna" sözleriyle ülkenin ve bireysel olarak kendilerinin batışını önümüzdeki günlerde de neşe içinde izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sedat Peker videoları ülkemiz medyasında farklı şekillerde karşılandı. Yandaş medya bir süre görmezden gelip, sonrasında "karşı haberlerle" göğüslerken, muhalif medyanın haklı olarak ilgisiz kalmadığı Peker açıklamalarına bazen kendini fazla kaptırdığı da görüldü.

Siyaset alanının tribünlerine sıkıştırılmış halkın videolara tepkileri de bu sıkışmışlıkla belirlendi. "Cumhurbaşkanı adayı olsa oyumu veririm" diyen sosyal demokratlar, "muhalefetin bu kadar yılda yapamadığını bir mafya lideri 7 videoda yaptı" diyen sosyalistler...

Zaytung, bugün yayımladığı "haberle" iğneyi bir kez daha tribündekilere batırdı. "Birlikte Türkiye'nin Siyaset-Mafya-Medya Üçgeninde Nasıl Çamura Battığını İzlemek, İlişkiye Yeni Bir Soluk Getirdi..." başlığını taşıyan parodi haber röportajı yukardaki cümlelerle bitiyor.

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