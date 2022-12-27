Medvedev'den 2023 tahminleri: 'Dördüncü Reich kurulacak, ABD'de iç savaş çıkacak'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 2023 tahminlerine ilişkin 10 madde sıraladı. Medvedev, Almanya'da 4. Reich'in kurulacağını ve Fransa'yla arasında savaş çıkacağını öne sürdü.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yıla dair öngörülerini sıraladı

2023 yılına dair öngörülerine ilişkin toplam 10 tane madde sıralayan Medvedev'in paylaşımı şöyle:

  1. Petrol fiyatı varil başına 150 dolara çıkacak, doğalgaz fiyatı 1000 küpmetre başına 5 bin dolarla zirveyi görecek
  2. İngiltere, AB'ye yeniden katılacak
  3. İngiltere'nin dönüşüyle AB yıkılacak, avro tedavülden kaldırılacak
  4. Polonya ve Macaristan, yıkılacak olan Ukrayna'nın batı bölgelerini ilhak edecek
  5. Almanya'yı ve Polonya, Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti gibi uydularının bölgelerini kapsayacak bir Dördüncü Reich kurulacak
  6. Fransa'yla Dördüncü Reich arasında savaş çıkacak. Polonya bu süreçte bölüşülecek
  7. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanada Cumhuriyeti'ne katılacak
  8. ABD'de iç savaş çıkacak, Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek. Teksas ve Meksika ittifaklık kuracak. İç savaş sonrası Cumhuriyetçiler'e katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak
  9. Menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetler ABD ve Avrupa'yı terk ederek Asya'ya taşınacak
  10. Bretton Woods parasal yönetim sistemi yıkılacak, IMF ve Dünya Bankası'nın yıkımına yol açacak. Avro ve dolar, küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak. Bunun yerine dijital para birimleri etkin olarak kullanılacak