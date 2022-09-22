Medvedev: Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silahı kullanılabiliriz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde yapılacak referandumlara değindi. Medvedev bu bölgelerdeki toprakların korunması için Rusya'nın nükleer silah dahil her türlü silahı kullanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Medvedev yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkanlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dahil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi.

"Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.