Medistate Kavacık Hastanesi emekçileri anlattı: Maaşlar asla zamanında yatmıyor, yıllık izin 6 gün

İstanbul Kavacık’ta bulunan Medistate Hastanesi emekçileri ağır sömürüye maruz kalıyor.

Düzenli olarak mobbing’e uğradığını ifade eden işçiler, ücret almadan ek mesaiye zorlandıklarını ve maaşlarının da zamanında yatmadığını vurguladı.

‘Yıllık iznimiz 6 gün, tarihini yönetim belirliyor’

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Medistate Hastanesi emekçisi şunları aktardı:

“Bir saniye boş durmamamız isteniyor. Sürekli bir yerlere yardım etmemiz, personel eksikliğini kapatmamız bekleniyor. Personel eksikliğinin sebebiyse kimsenin bu şartlar altında çalışmak istememesi oluyor. Maaşlar asla zamanında yatmıyor, yıllık iznimiz en fazla 6 gün olabiliyor. O da şayet seçtiğimiz günleri yönetim beğenirse.”

‘Sigortayı asgariden yatırıp üstünü elden veriyorlar’

Eski bir hastane çalışanıysa şunları söyledi:

“İhmaller çok fazlaydı. Hastaların şikayetleri SGK sistemine yanlış giriliyordu, hastaların kimlik bilgileri izinleri olmaksızın sisteme kaydediliyordu, gazi yakınlarından ücret alınıyordu. Sigortamızı asgariden yatırıp üstünü elden veriyorlardı. Eğer kasamızda açık çıkarsa, ya da birisi ücretini ödemezse bu zarar bizden karşılanıyordu. Yemeklerden böcek çıktığı dahi olmuştu.”

‘Tazminatımı hâlâ alamadım’

Başka bir eski hastane çalışanı şunları kaydetti:

“Hastaneye dışarıdan gelen doktorlar kurum içindeki doktorların isimleriyle işlem yapıyordu. Bizi zorunlu olarak sürekli mesaiye bıraktırmaya çalışıyorlardı, üstelik yapmamızı bekledikleri iş bizim işimiz dahi değildi. İş yerinden ayrılalı bir aydan fazla oldu, fakat hala tazminatımı alabilmiş değilim.”

AKP’nin hastanesi

2011 yılında açılan Medistate Kavacık Hastanesi’nin sahibi, geçtiğimiz dönem Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yapmış olan Eyüp Gümüş.

Beykoz Belediyesi'ne ait arazide ihale yoluyla inşa edilen hastanenin açılışına Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.