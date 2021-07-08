Medeni Yıldırım davasında yine beraat kararı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan kalekol protestosunda, askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın ölümüne ilişkin er Adem Çiftçi hakkında, “Olası kastla öldürmekten" açılan davanın duruşması görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Yıldırım ailesinin avukatları hazır bulundu. Vareste tutulduğu için sanık Adem Çifti'nin katılmadığı duruşmaya, avukatı Kasım Kutboğa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, er Adem Çiftçi hakkında ikinci kez beraat kararı verdi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Adem Çiftçi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, beraat kararı verilmişti. 2018 yılında beraat kararı İstinaf Mahkemesi incelemesinde oybirliğiyle bozulan dava, yeniden Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı.