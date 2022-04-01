Meclis’ten geçen kanun değişikliği ile Erdoğan'a bir yetki daha verildi

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda değişiklik getiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yetki daha verildi.

Haber Merkezi

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve katma değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde kararname Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Telifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir yetki daha verildi.

Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Bundan böyle artık seyahat acentalarının yıllık aidatını Cumhurbaşkanı belirleyecek.