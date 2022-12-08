Meclis'teki yumruklu kavga sonrası 95 bin TL ceza kesildi

İlk iki gününde arbede ve kavga yaşanan Meclis Genel Kurulu’nda disiplin cezaları peş peşe geldi.

Öncelikle, arbede sırasında “o.. ç..” ifadeleri tutanağa geçen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e kınama cezası verildi.

HDP Mersin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Sizin partiniz ve bakanlığınız mı iffetsiz?” sözlerine ise öncelikle kendi partisinden itiraz geldi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hemen “iffet” sözünü düzeltmesini istedi. Gergerlioğlu gönüllü olmayınca Beştaş, “Hayır, bunu kabul etmiyoruz” diye ısrar etti.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Kendi grubu sahip çıkmadı, size içtüzüğü uygulamak düşer” diyerek CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar’dan ceza talep etti. Gergerlioğlu, “Ben kimseyi iffetsizlikle suçlamadım” düzeltmesine karşın kınama cezası aldı.

Şiddet cezası

İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’a disiplin cezası verilmesi ise perde arkasında örtülü bir uzlaşmayla sağlandı.

Daha önce Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın eyleminin içtüzüğe aykırı olduğu aynı gün kayda geçirilmediğinden ceza uygulanmamıştı.

Bu nedenle Başkanvekili Akar, Örs’ün “fiziki şiddete uğradığını” tutanağa işletti ve daha sonra AKP'li Zafer Işık’a iki birleşim geçici çıkarma cezasını oyladı.

Kavgada yaptığı hareket nedeniyle İYİP Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da kınama cezası verildi.

Kınama cezası alan üç milletvekilinin maaşından 19’ar bin lira, Işık’tan ise maaşının üçte ikisine karşılık gelen 38 bin lira kesilecek.