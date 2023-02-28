Meclis'te tartışma: 'Bu iktidar derhal istifa etmelidir'

Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin gündeme alınacağı Kurul, 3 Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında bir araya geldi.

Genel Kurul’da, gündem dışı söz alan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız konut, 17 bin iş yeri, toplam 108 bin bina yıkıldı veya yıkılmak üzere. Şu anda 76 bin çadırda 450 bin vatandaşımız var. Bir yandan da konteyner yapılıyor. 20 günlük sürede geldiğimiz noktada şu anda açıkta bir vatandaşımız kalmadı” dedi. Deprem bölgesine hala yardımların geldiğini anlatan Özdemir, HDP’li milletvekillerinin tepkisine “Orada her vatandaşımıza çadır ulaştırıldı. Oraya gel de konuş” karşılığını verdi.

Muhalefet ve iktidar vekilleri arasında tartışma

Özdemir ile HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

HDP Hatay Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, ailesinin yaşadığı mahallede sadece 5 evin ayakta olduğunu diğer evlerin tamamının yıkıldığını belirtti. Oruç, “AKP ya da MHP sıralarından kimse çıkıp 'Depremin yaralarını sardık' deme cüretini burada göstermesin. Siz yara sarmadınız. Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelerde 2, bazı bölgelerde 3 gün boyunca devlet yoktu” diye konuştu.

Oruç'un “Bu iktidar derhal istifa etmelidir" sözlerinin ardından AKP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İslahiye'de, Nurdağı'nda, Gaziantep'te, köylerde ve ilçelerde çadır ve konteyner ihtiyacının karşılanmadığını, çok eksik olduğunu ifade etti. CHP’li Kaplan, AFAD ekiplerinin ancak depremin ikinci gününde belediyeler ve ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına başladığını vurguladı.

(AA)