Meclis'te stajyer öğrencilere istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

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TBMM'de staj yapan öğrencileri istismardan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkan olayda toplam 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Biri tutuksuz dördü tutuklu toplam beş sanığın yargılandığı davada sanıklar, stajyer çocuklara cinsel içerikli mesaj attıklarını kabul etti.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, sanıklardan biri, “Akşam otururken mesaj atmış oldum” ifadesini kullandı. Bir sanık ise eşinin kendisinden boşanmak istediğini belirterek dava süreçlerinde mağdur olduğunu savundu. Davaya katılan mağdur çocukların aileleri ise şikâyetlerinin devam ettiğini vurgulayarak, “Çocuğum numara vermiş olsa bile bu mesajlar mı atılmalı?” diye sordu.

Mağdur çocukların avukatları, tüm delillerin toplandığını ve duruşmanın karar duruşması olmaması halinde mağdurların olumsuz etkileneceğini kaydetti. Uzun yargılamaların hukuki süreçleri zedeleyeceğini belirten avukatlar, “Meclis’te istismara uğrayan çocuklar için adalet talep ediyoruz” dedi. Avukatlar sanıkların cezalandırılması istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanların ardından tutuklu dört sanığın da tahliyesine hükmetti. Davanın, 2 Temmuz’a ertelendiği belirtildi.

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