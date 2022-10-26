Meclis'te öğretmen atamaları, kadın cinayetleri ve Akkuyu radar önerileri kabul görmedi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİP'in "öğretmen atamaları", HDP'nin "kadın cinayetleri", CHP'nin ise "Akkuyu Nükleer Santraline kurulması planlanan radar sistemi" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri ele alındı.

İYİP Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Cumhurbaşkanlığı kreşinde görev yapan bir öğretmenin, usulsüz bir şekilde Keçiören'deki bir okula İngilizce öğretmeni olarak atandığını iddia etti.

Türkiye'de 500 bin öğretmenin atama beklediğini hatırlatan Koncuk, "Konuyu hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorduk ama cevap yok. Ataması yapılmayan 500 bin memleket evladı öğretmen dirsek çürütsün, KPSS kurslarına gitsin, 3-5 yıl atama beklesin ama kreşte işe başlayan bir kişi Ankara'nın göbeğindeki bir okula atansın. Atama usulleri belli. Bu atama, hiçbir usul kapsamına girmeyen üçkağıt bir atamadır. Vicdanınız varsa gelin bunu araştıralım" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kendisinde de benzer şekilde ataması yapılan 4 kişinin isminin bulunduğunu ve bunun yıllardır yapılan bir usulsüzlük olduğunu ileri sürerek, TBMM'nin bu konuyu mutlaka araştırması gerektiğini söyledi.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, atamanın sözleşmeli öğretmenlik kapsamında yapıldığını, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını iddia etti.

'Kadın cinayetleri araştırılsın' çağrısı

HDP'nin grup önerisi üzerinde söz alan Muş Milletvekili Gülüstan Koçyiğit, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin araştırılması için daha önce yaptıkları çağrıları yinelediklerini dile getirdi.

İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, kadın cinayetleri konusunda iktidarın karnesinin zayıf olduğunu belirterek, "İYİ Parti iktidarında kadına şiddet ve kadın ölümlerinin engellenmesi için her türlü tedbirin alınacağını" dile getirdi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kadın hakları için Türkiye'nin acilen İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dahil olması gerektiğini savundu.

AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AKP iktidarında kadınların insani, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi için hayata geçirilen uygulamalar olduğunu öne sürerek, HDP'nin grup önerisinin samimi olmadığını iddia etti.

'Milli güvenlik sorunudur'

CHP'nin grup önerisi üzerinde söz alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali'ne Rusya tarafından radar sistemi kurulacağını, bunun da bir milli güvenlik sorunu olduğunu savundu.

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili 12 yıldır tüm çekinceleri ortaya koyduklarını anlatan Başarır, "Bu radar mevzusunu bilen var mı? Neyin radarı? Bir güvenlik sorunundan bahsediyoruz. Üyesi olduğumuz NATO'da güvenlikle ilgili bir karar alınacaksa tek bir ülke 'hayır' deyince karar alınamıyor ama benim topraklarımda bir Rus şirketi 10 milyon metrekare araziye bir santral kuruyor ve kendi radarını kuracağını söylüyor. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Radar sisteminin ulusal güvenliği tehlikeye sokup sokmayacağı araştırılmalıdır" dedi.

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapım sözleşmesinin açık ve şeffaf olduğunu ifade ederek, "Bu konudaki iddialarınız desteksiz ve dayanıksız. Her şey kontrol ve yönetim altında. Endişelenecek bir şey yok" diye konuştu.

Öneriler kabul edilmedi

İYİP, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. (AA)