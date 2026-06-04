Meclis'te 'mutlak butlan' eylemi: CHP, AKP'yi sıralara vurarak protesto etti
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.06.2026 , 07:00
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında dün toplandı.
Genel Kurul'da "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması bekleniyordu.
Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde partilerin önergeleri görüşüldü. CHP Grubu, "Türkiye'de darbeler, demokrasiye müdahaleler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla" Meclis'e araştırma önergesi verdi.
CHP'nin önergesi üzerine AKP adına Genel Kurul kürsüsüne AKP'li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel çıktı. Yüksel'in konuşmasına başladığı andan itibaren CHP Grubu, Yüksel'i sıralara vurarak tepki gösterdi.
ANKA'nın haberine göre, Genel Kurul'da tansiyon, Yüksel'in konuşması boyunca yükseldi. Yüksel'in konuşması sona erdiğinde CHP milletvekilleri yoklama talep etti.
Toplantı yeter sayının bulunamaması üzerine Adan, toplantıya 15 dakika ara verdi.
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