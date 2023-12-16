Meclis'te koltuk hesabı tamam: CHP’den Saadet'e geçti, grup yeniden kurulacak

Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetmişti.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisine katıldı. Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dağıtılan programda Saadet Partisinin grubunun düşürüldüğünü görüyoruz. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. TBMM çatısı altında muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin açıkça Meclis kürsüsünde ifade edilmesine olanak tanınması ve bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor."

Günaydın, yarından itibaren Saadet Partisi Grubu'nun TBMM'de temsil edileceğini söyleyerek, "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrı almış bulunuyoruz. Tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz" dedi.

Vekil pazarlığı gündem olmuştu

Seçim döneminde başlayan ve tartışmaların odağı olan vekil meselesi bir kez daha bu meseleyle gündeme gelmiş oldu. CHP'nin emanet koltuklarla SP, GP, DEVA ve DP vekillerini Meclis'e sokması ve de aday gösterilen isimler oldukça tepki toplamıştı. Muhalefet partilerinin tekliflerinin AKP-MHP oylarıyla düzenli olarak reddedildiği bir yere dönüşen Meclis'te, alınan kararlarda gerçekten halkın temsiliyetinin olup olmadığıysa başka bir tartışma konusuna dönüştü. Öyle ki el kaldırıp indirmekten ibaret olan Meclis görüşmelerinde zaman zaman vekiller yanlış oylar bile kullanabiliyor, daha önce pek çok kez örneğini görmüştük.

Hükümet, e-ticaret şirketlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için TBMM’ye bir yasa önerisi sunmuş, öneri, tüm partilerin evet oyuyla kabul edilmişti. Fakat sonradan henüz yürürlüğe girmeyen yasaya karşı Cumhuriyet gazetesinde haberler çıkmış, CHP de başta “evet” dediği yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü. CHP'nin neden önce evet dediği sonra da AYM'ye taşıdığı ortaya çıkmamıştı.

Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Kasap hakkında açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları ile Manisa'da buluştu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçici olarak katıldığını vurgulayarak "Ben talimatlandırdım, CHP kürsü hakkını savunur" dedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi’ne çeşitli katılımlar olabileceğini belirten Özel, başka partilerin de destek vermesi gerektiğini "Diğer partilerle işbirliği yaparak grup kuracak sayıyı tuttururlar" sözleriyle vurguladı ve "O sağlanana kadar, söz haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım" dedi.