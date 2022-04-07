Meclis'te elbiseli eylem

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Genel Kurulu’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Beştaş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’e gönderilen ve cezaevine alınmayan kıyafeti giydi. Beştaş, cezaevi yönetiminin elbiseyi içeriye almamasına tepki gösterdi.

Leyla Güven’e gönderilen ve cezaevine alınmayan elbiseyi giyen Beştaş, “Bu elbise bilmiyorum, kimseyi rahatsız etti mi? Bence etmemiştir. Üstümdeki elbiseyi Elazığ Cezaevi içeri almadı. Leyla Güven’e kızı tarafından gönderilen kıyafet. ‘Bu renklerle elbiseyi içeri alamayız’ demişler” dedi.

Leyla Güven Genel Kurul’daki konuşmasında, “İnfaz koruma memurlarının kıyafetleriyle aynı renkte değil, cezaevi yönetmeliğine göre içeriye girişi engellenen bir vasıfta da değil. Cezaevlerindeki fiili ve keyfiyeti anlatabilmek için bu şekilde göstermek zorunda kalıyoruz. Buradan sevgili Leyla Güven ve tüm tutuklu kadınlara selam gönderiyorum. Bu elbisede üç renk var; yeşil, kırmızı, sarı… Yeşil, kırmızı, sarı yasak mı? Renklere yasak olabilir mi? Bir ülkede renk yasak olabilir mi? Yasaklanamaz. Bu elbisenin alınmamasını keyfiyetin, hukuksuzluğun vardığı noktayı gösterdiği için usule uygun davranmaya devam ediyor. Leyla Güven’e elbiseyi gönderdiği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.