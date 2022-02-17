Meclis'te domatesçi tartışması: 'Sana bir kasa hıyar göndereceğim'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı’nda uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifini görüşmek için toplandı.

Tekliflerin görüşmeleri sırasında AKP ile muhalefet milletvekilleri arasında elektrik faturası tartışması yaşandı. Muhalefet partili milletvekilleri elektrik faturalarını gündeme taşıyarak iktidarı eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “600 TL geçen ayki fatura. Ne yaktıysa geçen ayki 600 TL, bu ay 2 bin 100 TL’nin üzerinde fatura gelmiş” dedi.

Domatesçi atışması

Bülent Tezcan, kürsüden yüksek gelen elektrik faturalarını dile getirirken, AKP’li milletvekilleri de oturdukları yerden laf atmayı sürdürünce karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında yaşanan tartışmada Özkoç, Demirbağ’a “Domatesçi” diye bağırdı. Demirbağ da kendisine ‘Domatesçi’ diyen Özkoç’a, “Sana bir kasa hıyar göndereceğim” sözleriyle karşılık verdi. Başka milletvekilleri de tartışmaya katılınca Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. CHP’li Tezcan, AKP sıralarına dönerek, “Millet faturasını ödeyemiyor, bir de utanmadan bağırıyorsunuz” dedi.