Meclis'te çocuk istismarlarını araştırma komisyonunun görev dağılımı belli oldu

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev dağılımı belli oldu.

Dün ilk toplantısını yapan komisyonda komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

Buna göre, Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Başkanvekilliğine AKP Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Sözcülüğe AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Katip Üyeliğe MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Komisyona üye seçimine dair karar da bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre komisyonda görev alacak diğer milletvekilleri ise şöyle:

Filiz Kerestecioğlu Demir (HDP), Murat Emir (CHP), Metin Nurullah Sazak (MHP), Abdulkadir Özel (AKP), Suzan Şahin (CHP), Aylin Cesur (İYİP), Mahmut Atilla Kaya (AKP), Ahmet Özdemir (AKP), Radiye Sezer Katırcıoğlu (AKP), Gülay Samancı (AKP), Ali Fazıl Kasap (CHP), Fatma Kurtulan (HDP), Çiğdem Erdoğan Atabek (AKP), Canan Yüceer (CHP).