Meclis'te Bartın'daki maden katliamı için araştırma komisyonu kurulacağı açıklandı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin MKYK toplantısı öncesinde konuştu.

Turan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin olarak, "Kimin ihmali kimin kusuru varsa peşinde olmalıyız. Bunun partisi olmaz. Yarın AK Parti olarak, araştırma komisyonu kurulma teklifini vereceğiz. Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak" açıklamasında bulundu.

Turan ayrıca, başörtüsü düzenlemesine dair AKP'nin hazırlıklarını tamamladığını dile getirerek, "Anayasa çalışması 24 ve 41 madde için teklifimizi hazırladık. Cumhurbaşkanı'na sunduktan sonra Meclis'e sunacağız" dedi.