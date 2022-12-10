Meclis'te '5 milyon dolar rüşvet' tartışması

AKP’li ve CHP’li vekiller arasında Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde tartışmalar yaşandı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, daha önce CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın tartışmaya açtığı iddiayı bu kez CHP'li Karasu gündeme getirdi ve "TÜRGEV eski Başkanı Ahmet Ergün’ün, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a verdiği 5 milyon dolarlık rüşvetin belgesi çıktı ama sesiniz çıkmadı" dedi.

'Bu bir iftiradır'

Karaman ise "Bu bir iftiradır. Bir davada sunulduğu iddia edilen bir sahte beyana dayanarak şahsıma iftira atılmaktadır. Tümüyle yalan ve iftiradır. Bu iftirayı atanlar iftiracıdır, müfteridir, alçaktır ne yeryüzünde ne gökyüzünde böyle bir iftira görülmemiştir. Suç duyurusunda bulundum, hukuk önünde herkesle hesaplaşacağım" diyerek kendisini savundu.

CHP'li Karasu ise şunları söyledi:

"Karaman, hakaret edeceğine, T26 Tüneli’nde dönen dolapları anlatırsın. 5 bin sermayeli bir şirketin 610 milyon dolarlık bir işte, iş deneyimi olmadığı halde nasıl resmi alt yüklenici olduğunu anlatsın. Buna onay veren Genel Müdür kendisi. T26 Tüneline 244 milyon dolar ek ödenek verildiği halde niçin tamamlanamadı?

Bu tünelin bin 20 metresi hatalı yapılıyor, bu hatalı imalatı düzeltmek için 219 milyon dolara bir ihale daha yapılıyor ve ihaleyi alan da hatalı imalatı yapan Cengiz, İçtaş ve Belen İnşaat. Belen İnşaat alt yüklenicilikten ana firmaya terfi ediyor.

219 milyon doların yüzde 15’i komisyon oluyor, 5 milyon dolar da Karaman'a düşüyor. Taahhütname var, kriminal rapor var, hodri meydan. Kurulsun araştırma komisyonu, kim alçak çıksın ortaya."