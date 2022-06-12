Meclis'in 'Göç Raporu'na CHP'den şerh

CHP, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun hazırladığı “Türkiye’de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele-Van Örneği” başlıklı rapora muhalefet şerhi koydu.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın komisyon raporunda muhalefet şerhinde, “Türkiye’nin birçok noktası, kamuoyundaki yaygın eleştiri tabiriyle ‘Küçük Şam’a dönüşmüştür. Belli yerlerde yoğunlaşan Suriyeliler, kendi gettolarını kurmuştur… Şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durumun müsebbibi Suriyeli sığınmacılar değil AKP iktidarıdır. Suriyeli sığınmacılara yönelik istenmeyen tepkiler, AKP iktidarının ekmeğine yağ sürmek anlamına gelecektir. Seçim sürecine giderken kaos ortamı oluşturmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Suriyeli sığınmacılarla, Afgan göçmenlerle çatıştırma planları yaptıklarını bilmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.