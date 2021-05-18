Meclis'i su bastı

TBMM'de su borusu patladı, Meclis'in bazı noktalarını su bastı.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında şu bilgileri verdi:

''Muhalefet kulisi ile alt katta bulunan tüp geçidi arasında su borusunun patladığını söylemek mümkün. Teknisyenlerden edindiğimiz bilgiye göre sıcak ve soğuk su boruları patladı. Diz boyuna gelen suyun biriktiğini ve kapıların açılarak suyun koridora geldiğini söylemek mümkün. Bu koridor, muhalefet kulisine bağlanan bir koridor. Ancak arada basamak ve merdivenler olduğu için suyun oraya ulaşmadığını söyleyebiliriz. Meclis'teki teknik ekip hemen o noktaya ulaşarak makine ile suyu çektiler. Teknisyenler neden böyle bir arıza oldu diye çalışmalarını sürdürüyorlar. Duvardaki su borularından kaynaklanan bir problem olduğu belirtiliyor. Sadece borunun patladığı duvarda bir hasar var.''