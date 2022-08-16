Meclis'e 'köpek giremez' afişiyle gelen eski vekil Soylu'nun danışmanı oldu

Milletvekili olduğu dönemlerde Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet sıralarına doğru "köpek giremez" afişi gösteren eski AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildi.
Gökçen Enç söz konusu afişi salondaki CHP'lilere 2017 yılında Meclis'te "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşüldüğü sırada göstermişti.
Kararı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gökçen Enç'le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte Gazi Meclis’te milletvekilliği görevi yaptığımız dava arkadaşımız Gökçen Enç Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı görevine başladı. Hayırlı olsun.”
Gökçen Enç son milletvekili seçimlerinde de liste dışı kalmıştı.